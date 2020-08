Schnitzel und Schnitzeljagd mit Andreas Guenther

Während sich in den TV-Krimis alles um Mörder-Schnitzeljagden dreht, dreht sich im Restaurant Meissl & Schadn am Schubertring alles um das berühmte Wiener Schnitzel. Das bedeutet: Unter der perfekten Anleitung (danke!) von Küchendirektor Jürgen Gschwendtner üben wir uns an der hohen Kunst des Schnitzel-Zubereitens. Mit durchaus schmackhaften Resultaten.

„Das hat doch Spaß gemacht“, sagt Andreas Guenther nach dem Essen beim Interview. Und: „Ich liebe es, wieder in Wien zu sein. Diese Stadt hat so viel Kultur, auch die Schnitzelkultur gehört da für mich dazu.“ Die Zeit des Lockdowns hat Guenther in Berlin verbracht. „Ich habe mich an alle Regeln gehalten, aber frustrierend war das schon. Keine sozialen Kontakte, keine Drehs – man sitzt nur blöd zu Hause herum.“