Schlossbesuche starten wieder: Die rote Tasche ist (fast) leer

In den drei neuen Ausgaben besucht der Moderator Schloss Kohfidisch im Burgenland (13. 8.), Schloss Frauenthal in der Steiermark (20. 8.) und Schloss Prugg in Niederösterreich (27. 8.).

Zum Auftakt am Dienstag (30. Juli, 21.05 Uhr, ORF2) gibt es ein Wiedersehen mit der allerersten Sendung „Bei Familie Goess-Enzenberg auf Schloss Tratzberg“. Anlässlich der Kulturhauptstadt „Bad Ischl Salzkammergut 2024“ gibt es noch einmal den Besuch „Bei Familie Habsburg-Lothringen in der Kaiservilla Bad Ischl“ (6. August) zu sehen.

„In der Steiermark, auf Schloss Frauenthal, haben wir auch viel Blödsinn gemacht“, sagt Spiegelfeld in seiner typischen Art, „ich habe mich dort auch sportlich betätigt und war Golfspielen und reiten.“ Ein Anliegen ist es ihm, auf die wirtschaftlichen Herausforderungen der Schlossbesitzer hinzuweisen. „Die Familie Liechtenstein hat eine sehr beeindruckende Pilzzucht, sie versuchen, im alten Weinkeller Pilze zu züchten und sie zu verkaufen“, erzählt er. „Das Spannende ist die Kombination aus Moderne und Tradition, dann entsteht Nachhaltigkeit.“ Auch Rallye-Pilot Harrach sei „wahnsinnig engagiert in Nachhaltigkeit.“ Bekannt ist, dass er mit erdgasbetriebenen Autos Siege einfuhr.

Gastgeschenk

Als Gastgeschenk hat Spiegelfeld übrigens nun immer sein Buch „Herrschaftszeiten“ dabei, das er mit Regisseur Martin S. Pusch im Amalthea Verlag veröffentlicht hat. „Das ist das Einzige, das in dieser Staffel in der roten Tasche drin ist“. In dem Buch wird u.a. über lustige Fakten hinter den Kulissen der Sendung berichtet. So wird auch enthüllt, dass die Tasche immer (fast) leer ist.

Im Gespräch liefert er die Begründung: „Die Sendung lebt einfach von den guten Bildern. Und da kommt es oft vor, dass ich die Wege zwei-, dreimal gehen muss, damit wir das aus jeder Perspektive haben. Ich muss relativ viele Schritte gehen an einem Drehtag. Und deshalb ist es wesentlich angenehmer, wenn die Tasche leichter ist. Das ist eben Fernsehen.“