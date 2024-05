"Herrschaftszeiten" als Buch: Wie aus einem Piloten viel mehr wurde

Sendungsmoderator Johann-Philipp Spiegelfeld bestätigt den Eindruck im KURIER-Gespräch: „Ich glaube, man merkt, dass die Leute gerne bei der Sendung mitgemacht haben. Natürlich war am Anfang vielleicht da und dort ein ungutes Gefühl da, weil man nicht gewusst hat, wer da auf Besuch kommt. Aber es ist ein tolles, lustiges Team, wir schauen, dass wir nichts kaputtmachen. Die Stimmung ist immer gut. Wir sind am Abend dann immer noch bei einem Bier zusammengesessen und haben den Tag Revue passieren lassen. Und das schweißt irgendwie zusammen.“

Ihm sei auch wichtig gewesen, zu zeigen, „dass diese Leute – wenngleich man kein Mitleid mit ihnen haben muss – mit Kreativität Geld verdienen müssen, damit das Schloss nicht zusammenbricht.“

Backstage-Storys

Nun kann das alles auch in Buchform nachgelesen werden. „Wir wollten die Geschichte dieser Familien und der Schlösser noch einmal schreiben“, sagt Spiegelfeld, „aber wir wollten dazu auch ein ,Behind the Scenes’ liefern, mit vielleicht ganz lustigen Backstage-Storys“.