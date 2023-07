Schauspielerin Bibiana Zeller gestorben: Sie war weit mehr als "Frau Kottan"

In 18 Folgen von "Kottan ermittelt" spielte sie Ilse, die Ehefrau des Kult-Kieberers (Buch: Helmut Zenker, Regie: Peter Patzak). Auf der BĂĽhne war sie unter anderem als Jedermanns Mutter bei den Salzburger Festspielen (2005/2006) oder am Wiener Burgtheater der Ă„ra Peymann zu sehen.

Ihre bewegte Karriere fasste Bibiana Zeller unter dem Titel „Bitte lasst mich mitspielen!“ 2015 in ihrer Autobiografie zusammen, in der sie nicht nur vom Leben am Theater, sondern auch den Erlebnissen in ihrem zweiten Standbein Film erzählte. Eine Doppelrolle, die nicht immer einfach zu meistern war, wie sie anlässlich ihres 85. Geburtstags im APA-Gespräch erzählte: „Peymann hat mich in der ganzen Zeit keinen Film machen lassen. Ich musste immer bereit stehen, auch wenn er mich dann nicht besetzt hat“, erinnerte sich die Schauspielerin. „Das war seine Überzeugung: Film und Fernsehen sind eigentlich blöd.“