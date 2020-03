Schauspieler Harald Windisch: Nur nicht zu viel Aufsehen

Eigentlich kommt Windisch aber vom Theater, er absolvierte eine Schauspielausbildung in Innsbruck, spielte in Wien und München. Ein fixes Engagement lehnte er jedoch ab und zog sich zwischendurch für zwei Jahre von seinem Beruf zurück – um als Skilehrer zu arbeiten. Danach war Windisch u. a. am Berliner Ensemble und im Theater in der Josefstadt zu sehen sowie in verschiedenen Filmprojekten: Er hatte etwa einen Mini-Auftritt im James-Bond-Film „Spectre“, spielte in „Das Wunder von Wörgl“ und in der TV-Reihe „ Vienna Blood“ mit.

Das große Rampenlicht hat er nie gesucht. Auch im KURIER-Gespräch übt sich Windisch im Understatement. Ob das nicht ein wenig paradox für einen Schauspieler ist? „In gewisser Weise schon“, meint Windisch, „aber wenn man auf der Bühne steht oder einen Film dreht, weiß man ja immer, was man tut, und probt das auch. Man flüchtet sich in einen Charakter. Als Privatperson ist man hingegen auf sich selbst zurückgeworfen und muss sich auf sich selbst verlassen.“