Schalkos Roman "Schwere Knochen" soll bereits 2020 TV-Serie werden

„Diese Auszeichnung ist ganz entscheidend, um die Aufmerksamkeit auf dieses Projekt zu lenken und einen gewissen Hype bei potenziellen Partnern rund um die Welt zu erzeugen. Das Interesse ist groß und international. Jetzt gilt es, die einzelnen Bausteine zu einem großen Ganzen zusammenzufügen“, erklärt Ambrosch.

Österreichs Produzenten bringt das jedenfalls Rückenwind. Immerhin haben sich Satel und Superfilm gegen Projekte aus Australien, England oder Dänemark durchgesetzt. Die britische Serie „Napoleon“ ging etwa mit Agnieszka Holland ins Rennen, die u. a. bei „ House of Cards“ Regie geführt hat und im Wettbewerb der Berlinale mit „Mr. Jones“ vertreten ist. „Es zeigt, dass wir österreichischen Serien-Macher mit unseren Stoffen auf Top-Level mithalten können.“

Im internationalen Konzert mitzuspielen, wird für heimische Produzenten immer wichtiger, bestätigt Ambrosch. „Aber es gilt hier der schöne Satz: The new global is local. Das heißt, man bleibt bei der regionalen Kultur.“ Der erster Partner von „Big Bones“ ist schon gefunden: Jan Mojtos Beta Film hat sich den Weltvertrieb gesichert.