RTL stellt "Magda macht das schon" mit Verena Altenberger ein

Die RTL-Serie "Magda macht das schon" mit der Österreicherin Verena Altenberger (jüngst zur neuen Buhlschaft beim Salzburger "Jedermann" gekürt) in der Titelrolle wird eingestellt. Nach der am 7. Jänner startenden vierten Staffel ist Schluss, gab RTL laut dwdl bekannt. Die Serie lag demnach auch in den letzten beiden, etwas schwächeren Staffeln über dem RTL-Schnitt.