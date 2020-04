ROMY-Wahl-Finale mit Heike Makatsch und Lisa Maria Potthoff

Endspurt für das Voting für die coronabedingt ungewöhnlichste ROMY ihrer 31-jährigen Geschichte: Noch bis 7. April stehen die Publikumslieblinge zur Wahl. Am Montagabend zeigen passend dazu zwei Schauspielerinnen ihr Können in TV-Premieren: Heike Makatsch und Lisa Maria Potthof.

Makatsch ist in „Das Pubertier“ an der Seite von Jan Josef Liefers mit den Aufs und Abs der jugendlichen Psyche konfrontiert (20.15, ORF1), die Eltern zwischen Depression und Weißglut pendeln lassen. Genau davon handelt Leander Haußmanns liebenswerter Kino-Hit „Das Pubertier“ nach dem Bestseller von Jan Weiler: Als die erste Party der hübschen 14-jährigen Tochter ( Harriet Herbig-Matten) ansteht, sollten sich die Eltern unsichtbar machen. Besonders Papa schafft das nicht. Was folgt ist Chaos, nicht nur in der Seelenwelt der Akteure …