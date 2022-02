ORF-Moderatorin Lallitsch: "Man muss sich auf die Emotionen einlassen“

Das konnte Lallitsch zuletzt bei den Olympischen Winterspielen in Peking, bei denen sie ebenfalls als Moderatorin eingesetzt war. „Unabhängig von der Politik. Die Olympischen Spiele sind – egal, in welchem Land sie stattfinden – Fluch und Segen zugleich. Es gibt drei Menschen, die jubeln, der Rest ist am Boden zerstört. Wenn ich als Skifahrerin in einem normalen Saisonwettbewerb auf Platz sechs oder sieben fahre, kann ich immer sagen; ,Okay, die Form stimmt, das nächste Mal geht vielleicht mehr.’ Bei den Olympischen Spielen jedoch zählt ein einziger Moment, der über alles entscheidet. Das nimmt einen auch als Kommentatorin dann emotional wahnsinnig mit. Insofern hat Peking mein Leben auch ein bisschen verändert.“

Inwiefern? Was in den sozialen Medien mit Mikaela Shiffrin passiert ist, hat mich verstört. Von einem Augenblick auf den anderen sind all ihre großartigen Leistungen vergessen, nur weil sie keine Medaille geholt hat. Sie wird beschimpft und angefeindet – warum bitte?“

Mit Anfeindungen und Vorurteilen musste sich auch Anna-Theresa Lallitsch auseinandersetzen. Fußball etwa sei doch eine reine Männerdomäne. „Dieses Denken hat sich auch dank der Erfolge des österreichischen Frauenteams etwas geändert. Aber gewisse Vorurteile gibt es leider immer noch.“