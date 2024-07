Nach Skandal: Starmoderator Roman Rafreider macht wieder "ZiBs" im ORF

Rafreider war lallend auf Sendung zu sehen gewesen

Rafreider war Mitte Dezember 2021 sichtlich beeinträchtigt auf Sendung gegangen. In der Kurznachrichtensendung "ZiB flash" auf ORF 1 trat er lallend mit schwerer Zunge auf. Er hätte an diesem Abend auch die "ZiB Nacht" moderieren sollen und kündigte in der Kurzausgabe ein Interview mit einem Molekularbiologen an. Hinter den Kulissen musste aber schnell gehandelt werden. Statt Rafreider meldete sich dann "ZiB 2"-Moderator Martin Thür mit Verspätung aus dem Nachrichtenstudio.