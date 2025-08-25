Nach Aus von Robert Kratky: Ö3-Wecker stellt sich neu auf

Nach dem vorzeitigen Abschied von Robert Kratky musste das Ö3-Wecker-Team neu aufgestellt werden. Wie der KURIER im Vorfeld berichtet hat, wird es ein neues Moderatoren-Duo geben. Dieses wurde heute, Montag, zu Mittag via Presseaussendung bestätigt. Das neue Wecker-Duo bilden Anna Kratki, bisher bei Radio Energy tätig, und Ö3-Moderator Philipp Bergsmann. Sie werden eine Woche pro Monat das Frühstücksprogramm moderieren. Philipp Bergsmann und Anna Kratki werden Ende September das erste Mal gemeinsam den Ö3-Wecker moderieren. Das bewährte Duo Philipp Hansa und Gabi Hiller bleibt dem Publikum als Stammteam erhalten. Ö3-Senderchef Michael Pauser: "Der Ö3-Wecker ist seit Jahrzehnten die unumstrittene Nummer eins in der Früh – und wir sind stolz, mit einer Mischung aus erfahrenen und neuen Stimmen jeden Tag weiterhin mit Millionen von Menschen in Österreich gut in den Tag zu starten. Die zwei Teams verbinden Professionalität, Kreativität und die Freude daran, gemeinsam mit Österreich happy aufzustehen.“

Copyright-Hinweis öffnen/schließen © Hitradio Ö3/Roman Pfeiffer Philipp Hansa, Gabi Hiller, Anna Kratki, Philipp Bergsmann – von links nach rechts

Vor 57 Jahren ging Österreichs größte Morgenshow erstmals auf Sendung und bis heute ist der Ö3-Wecker die erfolgreichste Morgensendung mit 1,6 Millionen Hörerinnen und Hörern täglich. Persönlichkeiten wie Rudi Klausnitzer, Brigitte Xander, Dieter Dorner, Hans Leitinger, Hary Raithofer oder Robert Kratky brachten ihre Zuhörerinnen und Zuhörer über Generationen durch die Morgenstunden. Aktuell auf Sendung ist das Moderationsduo Gabi Hiller und Philipp Hansa. Das neue Team für den Ö3-Wecker Philipp Bergsmann: Der Mühlviertler ist seit 2018 beim Hitradio Ö3. Seit sechs Jahren moderiert er gemeinsam mit Tina Ritschl die Ö3-Communityshow „Frag das ganze Land“. Das Duo löst immer am Samstagnachmittag Dilemmas aus der Ö3-Gemeinde. Mit der Sendung ist er auch unterwegs im ganzen Land: Im Rahmen der großen Ö3-Jugendstudie besucht er Schulen in ganz Österreich, um mit Schülerinnen und Schülern Fragen und Herausforderungen der GenZ zu diskutieren. Zuletzt hat er auch die Abendsendung „Eure Musik – euer Hitradio am Abend“ und den „Countdown ins Wochenende“ moderiert. „Ich freue mich unglaublich auf die neue Aufgabe und darauf, Teil des Wecker-Teams zu werden. Schon als Kind bin ich mit dem Ö3-Wecker aufgestanden und jetzt geht für mich ein Traum in Erfüllung, die größte Morgenshow des Landes zu moderieren. Die neue Herausforderung gehe ich mit großem Respekt und voller Motivation an – und arbeite noch daran, selbst zum Frühaufsteher zu werden. In den letzten Jahren durfte ich das ganze Land fragen – jetzt darf ich das ganze Land aufwecken“, so Bergsmann.