Mit dem überraschenden Aus von Robert Kratky verlor der Radiosender Ö3 nicht nur eines seiner Aushängeschilder. Der Wegfall des langjährigen Moderators riss auch ein Loch in den „Wecker“-Dienstplan, das derzeit hauptsächlich von Philipp Hansa und Gabi Hiller gestopft wird. Es herrscht bei Ö3-Chef Michael Pauser also dringender Handlungsbedarf. Nun scheint die Nachfolge geregelt zu sein, wie die Kleine Zeitung am Donnerstag online verkündete.

Übernehmen soll ein Duo: Anna Kratki (vormals Illenberger) und Philipp Bergsmann. Die Moderatorin kommt von Radio Energy und präsentierte auf Puls 4 „Strip Karaoke“. und soll an der Seite von Philipp Bergsmann. Der Moderator ist seit 2018 beim „Hitradio“ tätig und versucht in der Sendung „Frag das ganze Land“ an der Seite von Tina Ritschl die Probleme der Ö3-Gemeinde zu lösen. Nun soll er mit Anna Kratki eine Woche pro Monat die Ö3-Hörerinnen und -Hörer aufwecken. Das bewährte Duo Philipp Hansa und Gabi Hiller bleibt als Stammteam dem Publikum erhalten. Wann Kratki und Bergsmann zum ersten Mal in der Früh on air gehen werden, ist noch nicht bekannt. Laut Informationen soll es aber frühestens Ende September so weit sein.