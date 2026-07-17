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Kritik

Serie „Ride or Die“: „Ted Lasso“-Star als Auftragskillerin

Neue Actionserie „Ride or Die“ bei Amazon Prime Video: Hannah Waddingham und Octavia Spencer zwischen Intrigen und Verfolgungsjagd.
Flora Werner-Tutschku
17.07.2026, 18:59

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Judith Burton (Hannah Waddingham) in einer beigen Jacke sitzt auf einem Motorrad vor einer städtischen Kulisse mit leichtem Nebel.

Judith Burton (Hannah Waddingham, „Ted Lasso“) ist Auftragskillerin. Als ihr letzter Job schiefgeht und sie in eine Verfolgungsjagd gerät, merkt sie, dass jemand versucht, sie zu sabotieren. Ungewollt hineingezogen wird ausgerechnet ihre beste Freundin Debbie (Octavia Spencer), die von Judiths Doppelleben natürlich nichts wusste.

Debbie fühlt sich hintergangen und stellt die jahrzehntelange Freundschaft infrage. Trotzdem begeben sich die beiden auf eine wilde Reise durch Europa, um das Rätsel zu lösen. Gekonnt vereint „Ride or Die“ (zu sehen bei Amazon Prime Video) Spannung und Humor.

Actionserie „Lucky“: Ein Frau auf der Flucht – und sonst eher nichts

Die neckisch-innige Dynamik zwischen den beiden Frauen gibt der Serie den Charme, der sie so sehenswert macht. Obgleich sie unterschiedlicher nicht sein könnten, haben sie doch etwas, das sie verbindet: eine einzigartige Freundschaft.

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