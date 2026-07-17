Serie „Ride or Die“: „Ted Lasso“-Star als Auftragskillerin

Judith Burton (Hannah Waddingham, „Ted Lasso“) ist Auftragskillerin. Als ihr letzter Job schiefgeht und sie in eine Verfolgungsjagd gerät, merkt sie, dass jemand versucht, sie zu sabotieren. Ungewollt hineingezogen wird ausgerechnet ihre beste Freundin Debbie (Octavia Spencer), die von Judiths Doppelleben natürlich nichts wusste.

Debbie fühlt sich hintergangen und stellt die jahrzehntelange Freundschaft infrage. Trotzdem begeben sich die beiden auf eine wilde Reise durch Europa, um das Rätsel zu lösen. Gekonnt vereint „Ride or Die“ (zu sehen bei Amazon Prime Video) Spannung und Humor.