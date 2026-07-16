Actionserie „Lucky“: Ein Frau auf der Flucht – und sonst eher nichts

Sich auf Verbrecher zu verlassen, ist meist keine gute Idee. Deswegen wacht Lucky (Anya Taylor-Joy) ohne Freund und ohne Geld auf. Dafür aber mit dem FBI auf den Fersen. Nun ist es für Lucky aber schwierig, denn sie kennt eigentlich nur Verbrecher. Besagten Freund, dessen Mutter (witzig gnadenlos: Annette Bening) – und ihr Vater (Timothy Oliphant) ist sowieso im Gefängnis. Der hat sie ja erst in die Bredouille gebracht, er hat sie gebeten, das Geld zu stehlen. Von jemandem, der das nicht so erfreulich findet. Deswegen ist Lucky auch vor Gangstern auf der Flucht.