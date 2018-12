Reinhold Messner: „Die Kälte fuhr direkt in unsere Lungen“

Eingebettet in die ausgezeichnete Doku des Berg- und Abenteuerfilm-Regisseur Leo Dickinson zeigt Messners Dokumentationsfilm neu gedrehte Szenen vom dramatischen Weg auf das Dach der Welt, die man einst nicht filmen konnte: „Ich hatte zwar eine kleine Filmkamera dabei, aber es war beim Aufstieg so kalt, dass wir einfach keine Aufnahmen machen konnten. Jede unnötige Bewegung und Pause hätte das Vorhaben gefährdet“, so Messner. Nachsatz: „Die Kälte fuhr direkt in unsere Lungen.“

Da es somit keine Bilder von diesem waghalsigen „Ritt“ über den Südsattel gibt, musste man welche nachdrehen. Den Flug nach Nepal sparte man sich aber – nach dem Motto: Flieg nicht fort, dreh im Ort.

Und so wurde die Szene an einem Grat in Sulden in Südtirol auf rund 2800 Meter Seehöhe nachgestellt – so nah wie möglich am Original. Denn Authentizität sei Messner auch bei seiner dritten Regiearbeit wichtig gewesen. Deshalb wurde wie vor 40 Jahren auf 16 Millimeter gedreht. Auch beim Outfit handelt es sich um die Original-Ausrüstung. In diese musste sich der 73-jährige Reinhold Messner aber nicht mehr zwingen. Seine Rolle bei den nachgestellten Szenen übernahm sein Sohn Simon, dessen Freund, Philipp Brugger, verkörpert Peter Habeler, über den Messner noch heute schwärmt. „Man muss in dieser Höhe nicht nur gut, sondern instinktiv klettern – und so einer war der Peter .“