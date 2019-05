Rapid gegen Mattersburg frei empfangbar bei Sky Sport Austria HD

Für Rapid, Mattersburg und Sturm Graz geht es im Europa-League-Playoff noch um die Chance, nächste Saison im europäischen Spitzenfußball vertreten zu sein. Die gute Nachricht für die Fußball-Fans:Sky Sport Austria HD zeigt die drei dafür entscheidenden Spiele für jedermann frei empfangbar.

Das Halbfinale steigt am Dienstag, 18.30 Uhr, in Hütteldorf, wo der SK Rapid den SV Mattersburg empfängt. Dies wird im Cup-Modus ausgetragen, also mit möglicher Verlängerung bzw. Elfmeterschießen. Im letzten Aufeinandertreffen in der Meisterschaft setzten sich die Burgenländer im Pappelstadion mit 1:0 durch. Welche der beiden Mannschaften im Finale des Europa-League-Playoff auf Sturm Graz treffen wird, ist auch via www.sky.at/livestreaming/ zu sehen.

Auffindbarkeit

Zur Auffindbarkeit gibt Sky folgenden Hinweis: Kunden von Magenta können die drei Spiele auf Kanalplatz 739 sehen, jene von LIWEST verfolgen das Europa-League-Playoff auf Kanalplatz 374. A1 TV Plus Kunden finden Sky Sport Austria HD auf Kanalplatz 395 ( SD Haushalte auf Kanalplatz 96). Bei Sat und anderen Kabelnetzen ist die Senderreihung von Receivermodell zu Receivermodell unterschiedlich. Hier bietet sich die alphabetische Suche auf dem Empfangsgerät an, um nach Sky Sport Austria HD zu suchen. Bei Sky Receivern findet man Sky Sport Austria HD auf Kanalplatz 235.