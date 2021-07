Besonders in Erinnerung wird seine Anrufsendung "Bonustrack" bleiben. In ihrer Interaktivität war sie ein Soziales Medium der ersten Stunde, nahm aber auch den polarisierenden Charakter von Facebook, Twitter & Co. vorweg. Blumenau nahm seine Hörer in jedem Sinne ernst, konnte leidenschaftlich und mit Überzeugung diskutieren. Wer nur blödeln wollte, wurde gnadenlos weggedrückt.

Oder, wie FM4 es am Freitag mit Blumenaus Lieblingskünstler Bob Dylan ausdrückt: "I’ve been playin’ it straight."