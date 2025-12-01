König Fußball: U17-WM und WM-Quali als Quotentreiber im November
Für Sport- und speziell für österreichische Fußballfans war der November an Spannung und Hochgefühlen kaum zu überbieten. Für sehr viele führte kein Weg an den TV-Geräten vorbei. Das zeigen die Quoten für den November.
Allen voran der Showdown in der Fußball-WM-Qualifikation zwischen Österreich und Bosnien-Herzegowina: Bis zu 2,8 Millionen verfolgten das Spiel bei ServusTV, das das WM-Comeback Österreichs bringen sollte. Der Marktanteil lag bei 51 Prozent (bei 12 Jahre und älter) sowie 62 Prozent in der Zielgruppe 12 - 49 Jahre.
Schon das Spiel Österreichs gegen Zypern, so schaut es lange aus, hätte schon für die WM-Qualifikation reichen können. Auf ORF1 verfolgten es 825.000 Zuseher (37 Prozent Marktanteil, 12 Jahre+). Den Höchstwert in ORF1 lieferte aber das überraschende Vordringen der U17-Nationalmannschaft ins WM-Finale, auch wenn es knapp verloren ging: Das Match um die WM-Krone zwischen Österreich und Portugal verfolgten in Hälfte 2 fast 1,1 Millionen Menschen (Marktanteil 50 Prozent, 12 Jahre+).
Viele Quotensiegen: ServusTV, ORF1, Puls4 mit Bestwerten
ServusTV erreicht unterm Strich den besten November-Wert seit Senderbestehen mit 5,1 Prozent bei 12 Jahre und älter sowie 5 Prozent in der Zielgruppe 12 – 49 Jahre. Dazu trugen noch Formel 1 und Moto-GP sowie die Eigenproduktion „Letzter Stollen“ und die Neuerfindung von „Meiberger“ bei.
In der Kernzielgruppe für Privatsender, den 12- bis 49-Jährigen hat Puls 4 dank eines kräftigen Zuwachses mit 5,3 Prozent Marktanteil die Oberhand.
Das in der Vergangenheit schon totgeredete ORF1 gibt ein kräftiges Lebenszeichen und erreicht mit 11,4 Prozent Marktanteil den besten November-Wert seit 2014 bei 12 Jahre und älter. In der jungen Zielgruppe sind es 12,4 Prozent (+ 2,1 Prozentpunkte).
ORF2 kommt mit seinen Info-Sendungen sowie der „Liebesg’schichten und Heiratssachen“-Bilanzsendung und den „Rosenheim-Cops“ auf 20,6 Prozent Prozent Marktanteil und spürt die starke Konkurrenz (minus 1,5 Prozent)
Spannendes Detail: Die ORF-Sendergruppe kommt im November in Summe auf 34,8 Prozent Marktanteil (+ 0,2 Prozent) und erreicht in der Kernzone zwischen 17 und 23 Uhr sogar einen Marktanteil von 40,6 Prozent bei 12 Jahre und älter.
"Bauer sucht Frau" und "Forsthaus Rampensau" punkten
Die ProSiebenSat.1Puls4-Gruppe blieb mit ihren vier Österreichsendern (ATV, Puls 4, ATV 2, Puls 24) mit 7,4 Prozent Marktanteil stabil, legte aber bei der von ihr fokussierten Kernzielgruppe um 1,1 Prozentpunkte auf 12,1 Prozent zu. Maßgeblichen Anteil daran hatte Puls 4, das sich um fast einen Prozentpunkt steigerte. Auch ATV (4,7 Prozent Marktanteil) trug mit einem Plus von 0,3 Prozent zum Zuwachs bei den 12- bis 49-Jährigen bei.
"Bauer sucht Frau" stellte in der langen Geschichte der Kuppelshow Mitte November mit 366.000 Zuschauern und einem Marktanteil von 24,5 Prozent (12-49) einen neuen Rekord für das Format auf.
Auf dem Weg zu einem Bestwert ist laut einer Aussendung der P7S1P4-Gruppe die Reality-TV-Show "Forsthaus Rampensau" mit ihrer 4. Staffel, die es pro Folge bisher im Schnitt auf 181.000 Zuseher im TV brachte.
