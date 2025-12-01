König Fußball: U17-WM und WM-Quali als Quotentreiber im November

Für Sport- und speziell für österreichische Fußballfans war der November an Spannung und Hochgefühlen kaum zu überbieten. Für sehr viele führte kein Weg an den TV-Geräten vorbei. Das zeigen die Quoten für den November. Allen voran der Showdown in der Fußball-WM-Qualifikation zwischen Österreich und Bosnien-Herzegowina: Bis zu 2,8 Millionen verfolgten das Spiel bei ServusTV, das das WM-Comeback Österreichs bringen sollte. Der Marktanteil lag bei 51 Prozent (bei 12 Jahre und älter) sowie 62 Prozent in der Zielgruppe 12 - 49 Jahre.

Schon das Spiel Österreichs gegen Zypern, so schaut es lange aus, hätte schon für die WM-Qualifikation reichen können. Auf ORF1 verfolgten es 825.000 Zuseher (37 Prozent Marktanteil, 12 Jahre+). Den Höchstwert in ORF1 lieferte aber das überraschende Vordringen der U17-Nationalmannschaft ins WM-Finale, auch wenn es knapp verloren ging: Das Match um die WM-Krone zwischen Österreich und Portugal verfolgten in Hälfte 2 fast 1,1 Millionen Menschen (Marktanteil 50 Prozent, 12 Jahre+). Viele Quotensiegen: ServusTV, ORF1, Puls4 mit Bestwerten ServusTV erreicht unterm Strich den besten November-Wert seit Senderbestehen mit 5,1 Prozent bei 12 Jahre und älter sowie 5 Prozent in der Zielgruppe 12 – 49 Jahre. Dazu trugen noch Formel 1 und Moto-GP sowie die Eigenproduktion „Letzter Stollen“ und die Neuerfindung von „Meiberger“ bei.

In der Kernzielgruppe für Privatsender, den 12- bis 49-Jährigen hat Puls 4 dank eines kräftigen Zuwachses mit 5,3 Prozent Marktanteil die Oberhand. Das in der Vergangenheit schon totgeredete ORF1 gibt ein kräftiges Lebenszeichen und erreicht mit 11,4 Prozent Marktanteil den besten November-Wert seit 2014 bei 12 Jahre und älter. In der jungen Zielgruppe sind es 12,4 Prozent (+ 2,1 Prozentpunkte). ORF2 kommt mit seinen Info-Sendungen sowie der „Liebesg’schichten und Heiratssachen“-Bilanzsendung und den „Rosenheim-Cops“ auf 20,6 Prozent Prozent Marktanteil und spürt die starke Konkurrenz (minus 1,5 Prozent) Spannendes Detail: Die ORF-Sendergruppe kommt im November in Summe auf 34,8 Prozent Marktanteil (+ 0,2 Prozent) und erreicht in der Kernzone zwischen 17 und 23 Uhr sogar einen Marktanteil von 40,6 Prozent bei 12 Jahre und älter.