Quoten-Hit U-17-WM: Bis zu 1,2 Millionen sahen Finale mit Österreich

Als Vizeweltmeister kehrt Österreichs U17-Nationalteam aus Katar zurück und begeisterte mit seinem Spiel bis zuletzt - das zeigen die TV-Quoten. Bis zu 1,248 Millionen Fans sahen am Donnerstag im Vorabend live in ORF 1 das Finale gegen Portugal. Auch im Schnitt waren in der zweiten Halbzeit 1,078 Millionen bei 50 Prozent Marktanteil (65 bzw. 74 Prozent Marktanteil in den jungen Zielgruppen) mit dabei.

Damit schrieb das U17-Nationalteam nicht nur Fußball-, sondern auch TV-Geschichte: Denn das U17-WM -Finale war nicht nur das meistgesehene Spiel einer Nachwuchsmannschaft in der ORF-Historie, sondern auch das meistgesehene Fußballmatch im ORF-Vorabend seit 2022, damals erreichte das WM-Finale Argentinien – Frankreich am 18. Dezember bis zu 1,5 Millionen Fans.