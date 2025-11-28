Quoten-Hit U-17-WM: Bis zu 1,2 Millionen sahen Finale mit Österreich
Als Vizeweltmeister kehrt Österreichs U17-Nationalteam aus Katar zurück und begeisterte mit seinem Spiel bis zuletzt - das zeigen die TV-Quoten.
Bis zu 1,248 Millionen Fans sahen am Donnerstag im Vorabend live in ORF 1 das Finale gegen Portugal. Auch im Schnitt waren in der zweiten Halbzeit 1,078 Millionen bei 50 Prozent Marktanteil (65 bzw. 74 Prozent Marktanteil in den jungen Zielgruppen) mit dabei.
Damit schrieb das U17-Nationalteam nicht nur Fußball-, sondern auch TV-Geschichte: Denn das U17-WM -Finale war nicht nur das meistgesehene Spiel einer Nachwuchsmannschaft in der ORF-Historie, sondern auch das meistgesehene Fußballmatch im ORF-Vorabend seit 2022, damals erreichte das WM-Finale Argentinien – Frankreich am 18. Dezember bis zu 1,5 Millionen Fans.
Stark Spiel auch via Live-Stream
Bemerkenswertes Detail: Der Live-Stream der zweiten Halbzeit des Spiels erzielte eine Durchschnittsreichweite von 109.000 und ist damit der bisher stärkste ORF-Live-Stream des heurigen Jahres.
ORF-Generaldirektor Roland Weißmann konnte nicht nur dem U17-Team gratulieren, sondern auch sich selbst. Für kleines Geld konnte man dem Publikum einen Quoten-Hammer. "Bis zu 1,2 Millionen Fans via ORF 1 sind ein echtes Ausrufezeichen für Österreichs Fußball und hoffentlich ein gutes Omen für das Nationalteam bei der WM 26 im ORF.“
Kommentare