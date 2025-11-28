Medien

Quoten-Hit U-17-WM: Bis zu 1,2 Millionen sahen Finale mit Österreich

FIFA U-17 World Cup Qatar 2026 final - Portugal vs Austria
Match um die WM-Krone gegen Portugal meistgesehenes Spiel im Vorabend seit WM-Finale 2022 im ORF
Von Christoph Silber
28.11.25, 11:30
Als Vizeweltmeister kehrt Österreichs U17-Nationalteam aus Katar zurück und begeisterte mit seinem Spiel bis zuletzt - das zeigen die TV-Quoten.

Bis zu 1,248 Millionen Fans sahen am Donnerstag im Vorabend live in ORF 1 das Finale gegen Portugal. Auch im Schnitt waren in der zweiten Halbzeit 1,078 Millionen bei 50 Prozent Marktanteil (65 bzw. 74 Prozent Marktanteil in den jungen Zielgruppen) mit dabei. 

Sensation verpasst: Österreich ist Vizeweltmeister

Damit schrieb das U17-Nationalteam nicht nur Fußball-, sondern auch TV-Geschichte: Denn das U17-WM -Finale war nicht nur das meistgesehene Spiel einer Nachwuchsmannschaft in der ORF-Historie, sondern auch das meistgesehene Fußballmatch im ORF-Vorabend seit 2022, damals erreichte das WM-Finale Argentinien – Frankreich am 18. Dezember bis zu 1,5 Millionen Fans. 

ORF-Chef über die Fußball-WM: „Ein Hype, an dem wir ganz Österreich teilhaben lassen wollen“

Stark Spiel auch via Live-Stream

Bemerkenswertes Detail: Der Live-Stream der zweiten Halbzeit des Spiels erzielte eine Durchschnittsreichweite von 109.000 und ist damit der bisher stärkste ORF-Live-Stream des heurigen Jahres. 

ORF-Generaldirektor Roland Weißmann konnte nicht nur dem U17-Team gratulieren, sondern auch sich selbst. Für kleines Geld konnte man dem Publikum einen Quoten-Hammer. "Bis zu 1,2 Millionen Fans via ORF 1 sind ein echtes Ausrufezeichen für Österreichs Fußball und hoffentlich ein gutes Omen für das Nationalteam bei der WM 26 im ORF.“ 

