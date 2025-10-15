"Forsthaus Rampensau"-Bewohner stimmen sich auf neue Staffel ein

Morgen, Donnerstag, öffnen sich wieder die Türen des ATV-"Forsthaus Rampensau" für die neuen Bewohnerinnen und Bewohner. Diesmal wird es dort tatsächlich ziemlich voll, denn insgesamt ziehen 22 Leute in die Almhütte. Die Kandidatinnen und Kandidaten konnten jetzt einen ersten Blick auf die erste Folge der neuen Staffel werfen und im Urania Kino ging's da schon einmal recht ausgelassen zu.

Auch bekannte Gesichter aus vergangenen Staffeln wie etwa Jazz Gitti, Johannes Höfinger oder Lydia Kelovitz waren dort mit von der Partie. Zur ersten Folge sei schon mal so viel verraten. da geht's natürlich um die Wahl der Schlafplätze, die sich nicht so einfach gestaltet, denn die Influencerin Sabrina Wlk zieht mit ihrem Ex-Freund Daniel ein und stellt gleich einmal klar: "Ich werde sicher nicht mit meinem Ex-Freund in einem Bett schlafen". Und der kann dazu nur noch sagen: "Bitte lieber Gott, mach, dass alles gut ausgeht". Die Gäste der Watchparty:

Influencerin Sabrina Wlk zieht mit ihrem Ex Daniel ein
Carmen Daricali, Jazz Gitti und Selina Hager waren in der letzten Staffel dabei
"Alpenlydia" Lydia Kelovitz
Die Influencer Lisa Übelsbacher, Hanna Niedrist (macht im Forsthaus mit) und Michi Skopek
Die Influencer Max Weissenböck und seine Cousine Selina Hager waren im Vorjahr dabei
Realtiy-TV-Queen Tara Tabitha mit ihrem Freund Dennis Lodi

Torwartlegende Otto Konrad und Lagerfeld-Muse Carmen Kreuzer haben eher das Problem, dass sie von der jungen Generation gar nicht mehr erkannt werden, obwohl Carmens Begleitung Herbert doch sagt: "Sie ist die einzige, die samst Kate Moss ständig mit Karl Lagerfeld gearbeitet hat."