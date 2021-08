Puls4-Themenabend zu Gefahren auf Social Media: "Wie ein Stück Fleisch im Haifischbecken"

Keine zehn Minuten hat es gedauert, bis Puls4-Redakteurin Claudia Sandler im Chatroom angeschrieben wurde – für einen Selbsttest hat sie sich bei einer Spiele-App für Kinder angemeldet. „Danach sind die Nachrichten am laufenden Band gekommen und es waren immer die gleichen Fragen: Was hast du an und noch viel Schlimmeres. Ob ich Lust auf ,dirty pics‘, also schmutzige Bilder habe, die mir dann auch zugeschickt wurden!“, berichtet Sandler. „Selbst, wenn ich gesagt habe, ich wäre erst zwölf Jahre alt, gab es kein Stopp.“ Mehr als 20 aufdringliche Anfragen und auch Bildmaterial habe sie in nur drei Tagen im Chatroom der Kinderspiel-App erhalten. Man fühle sich „wie ein Stück Fleisch in einem Haifischbecken“.

Ein ausführlicher Bericht von ihrem Selbsttest ist am heutigen Dienstag ab 20.15 Uhr bei Puls4 zu sehen: Da zeigt der Sender einen Themenabend über die Gefahren für Kinder und Jugendliche in sozialen Netzwerken (die genauen Uhrzeiten der einzelnen Sendungen finden Sie in der Infobox).