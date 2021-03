Puls24 und Sat.1 Österreich zeigen deutsche Bundesliga

Mit dem Supercup und dem Bundesliga-Auftaktspiel 2021 steigen Puls24 und Sat.1 Österreich mit "ran" erneut in die Bundesliga Berichterstattung ein. Die heimischen Sport-Fans in Summe neun Live-Spiele pro Saison frei Haus geliefert - neben dem Auftakt und dem Supercup, auch die Spiele vor und nach der Winterpause sowie der Auftakt der 2. Bundesliga und die Relegationsspiele für die 1. und 2. Bundesliga. Zusätzlich dazu gibt es in Sat.1 Österreich den Countdown vor dem Spiel und den Talk danach.

Die ProsiebenSat.1Puls 4-Gruppe, die mit Saison-Ende die Europa League verliert, hält mit den Bundesliga-Rechten dagegen. Weiters im Sport-Angebot sind derzeit die ICE Hockey League und der NHL, die bei Puls24 ausgepielt werden. Die Spiele wird es auch im Puls24-Livestream, in der Zappn App und auf puls24.at geben. Hintergrund: Der deutsche Mutterkonzern hat die Free-TV-Rechte dieser Spiele für den gesamten deutschen Sprachraum und für vier Saisonen übernommen. Das Gros der Live-Matches teilen sich freilich Sky und der Sportstreamingdienst DAZN.