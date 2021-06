ProSieben und RTL rüsten im Informationsbereich auf

Im traditionellen Nachrichten-Bereich neu erfinden muss sich ProSieben. Man stellt dort nun eine eigene Redaktion für die Nachrichten auf, die bisher ausgelagert waren. Ab Jänner will man die News selbst produzieren. In dem Zusammenhang wird, wie jüngst bei der Jahreshauptversammlung, immer wieder das österreichische Puls24 als konzerninternes Beispiel genannt.

„Public Value ist kein Modewort, das uns umtreibt“, betonte ProSiebenSat1-Konzern-Vorstand Wolfgang Link. Die Zuseher „wollen nicht nur gute Unterhaltung, sie wollen informiert werden. Sie wollen, dass wir Fakten liefern, Fragen stellen, Antworten geben“, sagte Daniel Rosemann, Senderchef von ProSieben und Sat.1.

Spektakulär

Dass man dazu auch abseits klassischer News-Formate in der Lage – und damit auch näher an der jungen Klientel – ist, hat man in den vergangenen Monaten wiederholt gezeigt. Spektakulär Thilo Mischkes Doku „Rechts. Deutsch. Radikal.“, in der der Reporter ganz offen auf einschlägig verortete Gruppen und Personen zuging. Für große Aufmerksamkeit sorgten auch Joko & Klaas, die bei ihrer Show von ProSieben gewonnene Sendezeit z. B. einer Doku über das Flüchtlingslager Moria und einer über den deutschen Pflegenotstand widmeten. Dieser Weg wird fortgesetzt und ausgeweitet.

Wahl-Show

Auch die deutsche Parlamentswahl hinterlässt Spuren im Programm zur besten Sendezeit: Louis Klamroth, der bereits bei Kanzlerkandidaten-Gesprächen agierte, wird im Sommer die wesentlichen Politiker zu drei Ausgaben der „ProSieben-Bundestagswahl-Show“ – darunter ist eine Schüler-Ausgabe – bitten.

Und dann ist da noch Linda Zervakis’ neues Betätigungsfeld. Sie wird mit „Zervakis & Opdenhövel. Live.“ ein neues wöchentliches Info-Journal bespielen. Dabei hofft sie, dass man, anders als zuvor bei den ARD-Hauptnachrichten, nicht mehr „denkt: Jetzt ist die Frau Zervakis wieder da, und ich muss die Taschentücher wieder rausholen“. Sie habe journalistisch eine größere Palette zu bieten.