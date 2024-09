Rückendeckung für ORF III-Chef Schöber nach Antisemitismus-Vorwürfen

Nach der Aufregung um einen kolportierten Antisemitismus-Vorwurf gegen ORF III-Chef Peter Schöber stellten sich am Samstag Persönlichkeiten wie der Zeithistoriker Oliver Rathkolb, die Autorin Julya Rabinowich oder hdgö-Direktorin Monika Sommer in einem Offenen Brief hinter den ORF III-Programmdirektor. Dieser habe sich „bei keiner Gelegenheit je antisemitisch geäußert“, heißt es in dem der APA vorliegenden Schreiben.

"Umfassend engagiert"

„Wir kennen Peter Schöber seit vielen Jahren als Programmmacher, der sich in der Aufarbeitung des Nationalsozialismus und anderer antisemitischer Verbrechen journalistisch umfassend engagiert hat“, schreiben die Unterzeichnenden, zu denen auch Niederösterreichs Ex-Landeshauptmann Erwin Pröll (in seiner Funktion als Mitglied des Zukunftsfonds der Republik Österreich), „News“-Kulturchef Heinz Sichrovsky, Georg Semler, Vorstandsvorsitzender des gemeinnützigen „Rudolfinervereins-Rotes Kreuz“ sowie Günther Havranek (Obmann Verein Jüdischer Friedhof Währing) gehören. Schöbers „enge Zusammenarbeit mit jüdischen und zeitgeschichtlichen Institutionen hat viel dazu beigetragen, über die Ursachen und die Folgen von Antisemitismus aufzuklären“, heißt es weiter.

„Peter Schöber ist ein Unterstützer und Mitkämpfer gegen Rassismus und Antisemitismus“, so Willi Mernyi, Vorsitzender Mauthausen Komitee, in einer eigenen Stellungnahme. Schöber habe diese Einstellung als ORF III-Chef mit der Übertragung des Fests der Freude, der Befreiungsfeier in Mauthausen und vieler Dokumentationen über die Außenlager von Mauthausen „stets bewiesen“.