"profil"-Journalist Sven Gächter ist tot

Die Medienbranche trauert um einen vielseitigen Kollegen: profil-Journalist Sven Gächter ist nach langer, schwerer Krankheit gestorben. Das teilte profil-Herausgeber Christian Rainer am Mittwoch einem Mail an die Belegschaft mit. "Er war für viele von uns weit mehr als ein Kollege, viel mehr als ein großartiger Journalist", so Rainer. "Er war jener Mensch, an den man sich zu jeder Zeit mit Freud und Leid wenden konnte, der stets abrufbare Empathie und Liebe für uns hatte." Gächter war 60.

Gächter hatte sich kürzlich aus der profil-Chefredaktion zurückgezogen. Der Exil-Schweizer hatte sich als Kulturjournalist einen Namen gemacht und war über zwei Jahrzehnte in der Chefredaktion des Nachrichtenmagazins tätig gewesen. Er war in der Wiener Clubszene auch als DJ, Clubveranstalter und Produzent bekannt.