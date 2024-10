Produzenten wollen Investitionsverpflichtung für Streamer und Sender

Nach der kompletten Neuaufstellung der Filmförderung 2023 fordern Österreichs Produzenten den nächsten Schritt: die Einführung einer Investitionsverpflichtung für audiovisuelle Mediendienste (Streaminganbieter, Mediatheken der Sender). Damit soll die Film- und Serien-Produktion in Österreich weiter forciert werden.

Noch gibt es keine neue Regierung, doch wird schon kräftig lobbyiert, wie der „Produzent*innentag 2024“ in Wien zeigte. Man stehe, anders als in Deutschland, in den Gesprächen mit der Politik nicht ganz am Anfang, sagte Andreas Kamm, MR Film-Produzent und Vorsitzender der Berufsgruppe Fernsehfilm in der Wirtschaftskammer. Man könne bei dem Vorhaben nur alle um Unterstützung bitten. Denn eine Investitionsverpflichtung „kommt dem Land zugute, bringt Steuern, bringt Arbeitsplätze und bringt nicht Steuern und Arbeitsplätze in China oder den USA.“ Ziel sind, wie auch in anderen EU-Ländern, 25 Prozent vom (oft nicht veröffentlichten) Netto-Umsatz in Österreich. Für Deutschland, wo die Investitionsverpflichtung ebenfalls in Diskussion ist, wurde z. B. ein Abgabevolumen von 261 Millionen errechnet.