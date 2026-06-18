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Medien

"Presse"-Geschäftsführer Nowak zum neuen VÖZ-Präsidenten gewählt

Er folgt auf "Salzburger Nachrichten"-Herausgeber Maximilian Dasch.
18.06.2026, 15:40

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++ ARCHIVBILD ++ RAINER NOWAK KEHRT ALS GESCHÄFTSFÜHRER ZU "DIE PRESSE" ZURÜCK

Rainer Nowak ist der neue Präsident des Verbands Österreichischer Zeitungen (VÖZ). Er wurde am Donnerstag bei einer Generalversammlung einstimmig gewählt und folgt in dieser Funktion auf "Salzburger Nachrichten"-Herausgeber Maximilian Dasch, der künftig als Vizepräsident agiert. Zudem werde Dasch die Präsidentschaft des Vereins MISCHA - Medien in Schule und Ausbildung - übernehmen, hieß es in einer Aussendung.

Verleger-Präsident Dasch warnt vor "zunehmendem Marktversagen“

"Ich werde mich mit allen Kräften bemühen, dieser großen ehrenamtlichen Aufgabe gerecht zu werden und der Zeitungsbranche in einer anspruchsvollen Zeit etwas zurückzugeben. Wir werden über Kooperation nicht nur reden, wir werden sie auch leben", wurde Nowak zitiert.

Rainer Nowak kehrt von der "Krone" zur "Presse" zurück

Die weiteren VÖZ-Vizepräsidenten sind Horst Pirker (VGN), Eugen A. Russ (Russmedia) und Gerhard Valeskini ("Kronen Zeitung"). Markus Mair (Styria) wurde von Dasch abgelöst und ist nun Mitglied im VÖZ-Präsidium - wie auch Gert Bergmann ("NÖN"), Richard Grasl ("Kurier") und Alexander Mitteräcker ("Standard").

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