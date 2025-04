Rainer Nowak kehrt von der "Krone" zur "Presse" zurück

„Ich bedanke mich beim Aufsichtsrat und beim Vorstand der Styria Media Group für das mir entgegengebrachte Vertrauen", sagte Nowak in einer Aussendung. Die publizistische Gesamtverantwortung und Leitung der Redaktion verbleibe unverändert bei Florian Asamer, seit 2023 Chefredakteur.

Nowak trat 2022 Jahr als Chefredakteur, Herausgeber und Geschäftsführer der Presse zurück, nachdem er über öffentlich gewordene Chat-Protokolle gestolpert war. So tauschte sich Nowak mit dem damaligen Generalsekretär im Finanzministerium Thomas Schmid über eine mögliche Position in der ORF-Chefetage aus und erhoffte sich dabei offenbar Unterstützung von Schmid. Darüber hinaus gab Nowak Schmid Wordingtipps für die Kommunikation mit seiner Redaktion. Nowak hielt dazu fest, dass es nie einen Deal mit Schmid gegeben habe und kein Interventionsversuch in der Berichterstattung Niederschlag gefunden habe.