Premieren und Highligths: Die ROMY-Nominierten bei ORF und Co

Bis 31. März läuft das Publikumsvoting für die ROMY 2020. Was die Nominierten spielen können, zeigen viele in den nächsten Wochen im TV. Ein Überblick:

Den Wochen-Auftakt bestreiten immer montags Harald Windisch in „Walking on Sunshine“ (20.15, ORF1) sowie Ursula Strauss mit „Wischen ist Macht“ (21.05). Windisch ist wie Fritz Karl und Brigitte Hobmeier für die ORF-Co-Produktion „Ein Dorf wehrt sich“ nominiert – das Aussee-Drama hat am 23. 3. seine ZDF-Premiere (20.15).

Karl hat zudem als schräger Anwalt „Falk“ am Dienstag den Einstand bei Servus TV (20.15). Zeitgleich ist Jakob Seeböck, der am 16. 3. ein „Wischen“-Gastspiel gibt, mit „Soko Kitzbühel“ in ORF1 im Einsatz – zum Votingschluss am 31. 3. ist in Kitz Karl Fischer zu erleben. Der verabschiedet sich übrigens mit Brunetti am 9. 4. mit „Stille Wasser“ (20.15, ORF2).