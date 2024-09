Polit-Thriller "Herrhausen": Der rätselhafte Tod eines Bankers

Ein Raunen geht durch den Raum voll Anzugträger, nachdem Alfred Herrhausen (Oliver Masucci) gesprochen hat. Schuldenerlass für arme Länder? Was hat er sich denn dabei gedacht? Der deutsche Banker sorgt mit seiner unkonventionellen Ankündigung für Aufsehen – und macht sich damit nicht nur Freunde.

„Herrhausen“ erzählt die Geschichte des langjährigen Vorstandssprechers der Deutschen Bank, der die Finanzwelt der 1980er maßgeblich prägte und kurz nach dem Mauerfall 1989 bei einem Bombenattentat, mutmaßlich von der RAF verübt, ums Leben kam. Die genauen Umstände seines Todes sind bis heute nicht geklärt. Der Polit-Thriller ist in zwei Teilen in der ARD zu sehen (Dienstag, und Donnerstag, jeweils um 20.15 Uhr) sowie als vierteilige Miniserie in der ARD-Mediathek abrufbar.