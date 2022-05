Podcaster Andreas Sator: Gegen das Kopf-in-den-Sand-Stecken

Unendlich viele Ideen

Der neue Podcast ist in Staffeln zu je sechs bis sieben Folgen gegliedert, zum Auftakt geht es um das Auto und Mobilität. Dabei will Sator den Nachhaltigkeitsdiskurs „von der nationalen Ebene wegbekommen“: „Die Fragestellungen, die ich aufwerfe, betreffen ja nicht nur die Politik und die Menschen in Österreich, sondern auch in Deutschland.“ Gerade in Sachen Mobilität gebe es einiges, was man voneinander lernen könne: Münster sei etwa im Radverkehr vorbildlich, Wien punkte mit den Öffis.