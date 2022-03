"Piece of Her" auf Netflix: Toni Collette als Mutter mit Geheimnissen

Hinter der Serie stehen die Produzenten von „Big Little Lies“ und „The Undoing“. Und dementsprechend landet die Handlung auch hier nach einer Weile bei den Reichen und Schönen (und höchst Verdächtigen).

All das sieht auf dem Papier leider besser aus als auf dem Bildschirm. Das liegt an gewissen Längen, aber auch an den Dialogen, in denen dem Publikum immer wieder die nächsten Handlungsschritte oder Hintergründe erklärt werden. Andy wirkt mit ihren vielen Unheil bringenden Entscheidungen wenig überzeugend.

„Pieces of Her“ beinhaltet dennoch genügend Wendungen, um dranzubleiben (und die an dieser Stelle selbstverständlich nicht verraten werden). Und natürlich ist Toni Collette („The Sixth Sense“, „Little Miss Sunshine“, „Unbelievable“) wie immer großartig.