Neues von "Mrs. Maisel": Rache ist, wenn man trotzdem lacht

"Rache. Ich will Rache.“

Wer so etwas sagt, will meist eher nicht, dass die anderen lachen. Midge Maisel schon. Die wunderbare Mrs. ist nämlich, gegen alle männlichen Widerstände, Stand-up-Comedienne, in den USA des Wirtschaftswunders, als die Männer noch „mad“ und Frauen besser hübsch und ruhig waren. Das Fräulein (die zeitadäquate Begriffsanwendung sei im Kontext verziehen!) Maisel aber nicht. Sie pfeift auf ihren Mann – und drängt zum freien Witz auf der Bühne.