Philosoph Precht: Online gibt es "dankbare Abnehmer für gröbsten Unfug"

Ist Rezo soetwas wie ihr Nachfolger bei der Generation online?

Ich glaube, Philosoph möchte er nicht sein. Ich sehe in Rezo oder in Thilo Jung von „Jung & Naiv“ eher die Nachfolger von Leuten wie Rudolf Augstein (Gründer des Spiegel und viele Jahrzehnte einer der einflussreichsten Journalisten Deutschlands, Anm.).



Allein das zeigt schon, wie viel sich in den Medien verändert hat. Geht das so weiter? Schauen wir alle bald nur noch YouTube – oder bleiben die alten Medien erhalten?

Vielleicht. Es ist zumindest Rezos These, dass die neuen Medien die alten nicht völlig ablösen werden. Sondern ergänzend dazutreten. Dann würde sich die Situation so dramatisch nicht darstellen. Tatsächlich glaube ich, dass es in manchen Punkten zur Ablösung kommt. Ich bin mir nicht so sicher, dass es in 10 oder 20 Jahren die FAZ oder die Süddeutsche Zeitung in der Form noch gibt. Der Bedeutungsverlust wird kaum aufzuhalten sein.



Aber gerade das herkömmliche, lineare Fernsehen ist doch viel stärker unter Druck angesichts dieser neuen Videoformate?

Das öffentlich-rechtliche Fernsehen wird sicher noch eine ganze Weile erhalten bleiben. Aber die Frage ist: Wie lange bleibt es linear? Wird das öffentlich-rechtliche Fernsehen dann ein Produzent von Pay-TV –Stücken, die über Gebühren bezahlt werden? Oder tatsächlich etwas bleiben, das die Menschen gemeinsam vor den Bildschirm bringt? Das ist eine ziemlich offene Frage.



Ein Problem ist die Mediensituation, dass die erwähnten FAZ oder Süddeutsche Zeitung für den Online-Benutzer gleich wichtig erscheint wie das selbst zusammengeschusterte Meinungsvideo des Herrn Huber von Nebenan, oder?

Das ist schon richtig. Es wird einen weiteren Bedeutungsverlust der traditionellen Medien geben. Und dann werden sie gleich gerankt werden mit irgendwelchen Kleinformaten. Auf der anderen Seite wird es eine Frage der Bildung und der Urteilsschulung sein, sich qualifiziert informieren zu können. Es muss darum gehen, dass politische Meinungsbildung nicht derart erfolgt, dass man schaut, welche Meinung einem gerade einmal in den Kram passt. Das erleben wir im Augenblick überall – und es war vielleicht immer schon so. Man wünschet sich natürlich, dass das differenzierter wird. Dass die Menschen sich nicht die politischen Wahrheiten nach dem zusammenbasteln, was sie meinen. Sondern sich das, was sie meinen, an politischen Wahrheiten orientiert. Aber es ist ziemlich schwer zu sagen, ob der Zustand heute überhaupt schlechter ist als früher. In einer Zeit, als die meisten Deutschen sich über die Bildzeitung informierten, sah es auch nicht besser aus in dieser Republik als heute.