Philosoph Precht: Impfpflicht ist "unzulässige Einschränkung der Freiheit"

Am "Trotzigsten" gegen die Maßnahmen hätten sich auch nicht die zwei besonders betroffenen Gruppen, nämlich die "einsamen Alten" und "die Jungen, denen man ihre wilde Zeit eingeschränkt hat", verhalten, betonte Precht: "Die Leute, die sich am trotzigsten verhalten, gehören meist nicht diesen beiden Gruppen an. Das sind meistens Leute, denen es recht gut geht, die so alt sind wie ich - Mitte 50 oder so, und denen hat man bei Weitem nicht so viel geklaut."

Und Precht hat auch einen Vorschlag, wie den Jungen ihre Solidarität in der Pandemie abgegolten werden könne: "Die Älteren haben eine gute Möglichkeit, dass was sie den Jüngeren geklaut haben, wieder gut zu machen. Denn im Augenblick verfrühstücken wir ja die Zukunft dieser Generation durch die Art und Weise, wie wir mit unserem Klima umgehen, mit der Natur umgehen", sagt er. "Das Mindeste, das wir jetzt tun sollten, ist alles für den Klimaschutz zu tun. Was wir ihnen da wegnehmen, ist hundert Mal schlimmer als das, was wir ihnen bei Corona weggenommen haben."