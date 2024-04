Philipp Hochmair will "immer tiefer in die Rolle hineingehen"

Karriere

Philipp Hochmair, geboren im Oktober 1973 in Wien. Die Mutter arbeitete als Ärztin am Burgtheater, wodurch er früh mit dem Schauspielberuf in Berührung kam. Zunächst Interesse für Malerei und Grafik, bis ihn sein schauspielerisches Talent an die größten deutschsprachigen Bühnen (inkl. Burgtheater-Ensemble) führte

Krimi

Im Mai 2018 ging Hochmair erstmals in ORF und in der ARD auf Verbrecherjagd. Erster Fall in "Blind ermittelt": "Die toten Mädchen von Wien". Am 22. April (20.15 Uhr, ORF 1) ist der Jubiläumsfall Nr. 10 zu sehen: „Tod im Kaffeehaus“. Ermittelt wird in einem Kaffeehausimperium. Ein Sterbender verlangt nach Sonderermittler Haller (Hochmair). Der Ex-Kollege, der wegen Mordes im Gefängnis saß, kann ihm nur noch zwei rätselhafte Bitten mitgeben. Ein dunkles Kapitel aus der Vergangenheit stellt die Freundschaft zum Kollegen Niko Falk (Andreas Guenther) auf eine harte Probe. Am 29. 4. folgt Fall 11: „Tod im Palais“