Deleila Piasko wird die neue Buhlschaft beim Salzburger "Jedermann"

Die Burgschauspielerin Deleila Piasko wird die Rolle der "Buhlschaft" in der Neuinszenierung des "Jedermann" bei den Salzburger Festspielen 2024 - übernehmen. Das wurde bei einer Pressekonferenz am Freitag in Wien bekannt gegeben. Regie wird Robert Carsen führen, die Rolle des Jedermann spielt Philipp Hochmair.

Piasko wurde 1991 in der Schweiz geboren und trat schon während ihres Studiums an der Volksbühne in Berlin auf. Es folgten Engagements in Bern und Dresden, seit der Spielzeit 2019/'20 ist sie Ensemblemitglied am Wiener Burgtheater.

Das Direktorium der Salzburger Festspiele hatte im Oktober überraschend bekannt gegeben, die ursprünglich für 2024 geplante Wiederaufnahme des „Jedermann“ durch eine Neuinszenierung zu ersetzen. Diese Entscheidung, die gemeinsam mit der neuen Schauspieldirektorin Marina Davydova Entscheidung getroffen worden sei, hatte das Team um Regisseur Michael Sturminger und "Jedermann" Michael Maertens vor den Kopf gestoßen, die juristische Aufarbeitung ist derzeit im Gange.