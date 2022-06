Peter Maffay wird zur "Voice of Germany"

Ein Altstar ist mal was Anderes fĂŒr die junge Zielgruppe: "The Voice of Germany“ startet am Donnerstag, 18. August, auf ProSieben in die bereits 12. Staffel und lĂ€uft einen Tag spĂ€ter bei SAT.1. Deutschlands erfolgreichste Musikshow, die sich auch in Österreich einiger Beliebtheit verfreut, vereint diesmal mehr als 100 Jahr Erfolg auf den roten StĂŒhlen. Einen wesentlichen Anteil daran hat Peter Maffay, der seinen Einstand als Coach gibt. Der 72-JĂ€hrige buhlt diesmal gegen Stefanie Kloß, Rea Garvey, Mark Forster um die besten Stimmen und Talente.

Peter Maffay meint in einer Aussendung: Ich habe immer bewundert, wie viele großartige Talente ‚The Voice of Germany‘ als Sprungbrett in eine Laufbahn als Musikerinnen und Musiker wĂ€hlen. Dabei möglicherweise eine Hilfestellung zu geben, zusammen mit meinen Kollegen, finde ich super. Ich freue mich auf gute Musik in guter Gesellschaft und viele interessante Begegnungen.“

"TVOG" startet diesmal frĂŒher als gewohnt. Der Grund laut Daniel Rosemann, Chef beider Sender ist die Fußball-WM in Katar: "Noch bevor im November der Ball durch die WĂŒste rollt, haben ProSieben und SAT.1 die #TVOG-Siegerin oder den #TVOG-Sieger gekĂŒrt."

Moderiert wird „The Voice of Germany“ von Melissa Khalaj und Thore Schölermann.