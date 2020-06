Personal soll freiwillig gehen: BBC muss wegen Corona sparen

140 Millionen Euro einsparen - zusätzlich

Das dürfte nun vorbei sein. Wie der Sender nun bekannt gab, müsse er wegen der Corona-Krise drastische zusätzliche Einschnitte beim Personal vornehmen. Der Sender startete deshalb am Mittwoch einen Plan für seine Mitarbeiter, der auf ein freiwilliges, frühzeitiges Ausscheiden aus dem Medienunternehmen abzielt, wie die BBC mitteilte.

Insgesamt müssen laut BBC umgerechnet rund 140 Millionen Euro wegen der Corona-Krise eingespart werden - zusätzlich zu Einsparungen, die bereits im Jänner angekündigt worden waren.

Die als "notwendig" bezeichneten Einsparungen wegen der Corona-Krise will der öffentlich-rechtliche Sender bis März 2021 vornehmen. "Die Auswirkungen der Corona-Pandemie bedeuten, dass die BBC in diesem Geschäftsjahr Einsparungen in Höhe von 125 Millionen Pfund (134,27 Mio. Euro) vornehmen muss", hieß es in einer Erklärung. Zudem hält das Unternehmen an den weiteren Kürzungen fest. Das Gesamtpaket dürfte also bei fast 250 Millionen Euro liegen und wohl weit mehr als 450 Personen den Job kosten. Derzeit beschäftigt die BBC über 22.000 Mitarbeiter.