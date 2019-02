Pastewka hört mit "Pastewka" auf: Staffel zehn wird die letzte

" Pastewka" ist nächstes Jahr Geschichte. Das teilte der Streamingdienst Prime Video mit. 2020 folgt die zehnte Staffel, die das Finale der Kult-Comedyserie sein. Dies ist eine Entscheidung des Schauspielers Bastian Pastewka. Über mangelndes Zuschauerinteresse kann sich Prime Video jedenfalls nicht beschweren, wie dessen deutscher Geschäftsführer, Christoph Schneider sagte: „Nach dem sensationellen Comeback vor einem Jahr stellt ' Pastewka' erneut einen Rekord auf Prime Video auf“, so Prime Video Deutschland. „Ich schaue mit einem lachenden und einem weinenden Auge auf die kommende Staffel: Als Fan bin ich traurig, aber ich habe großen Respekt vor Bastian Pastewka, der auf dem Höhepunkt des Erfolgs entschieden hat, die zehnte Staffel zur finalen zu machen.“

Die Serie startete 2005 auf Sat.1, wo sie 2014 eingestellt wurde. Nach vier Jahren Pause feierte die Produktion ein erfolgreiches Comeback auf Amazons Prime Video feierte. Die neunte Staffel von " Pastewka" ist die derzeit meistgesehene Comedyserie auf Prime Video in Deutschland und Österreich, so das Unternehmen. Man überhole auf der Plattform sogar weltweite Erfolgsshows wie " The Big Bang Theory" und "Lucifer".