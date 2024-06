Klimaaktivistin überklebte Monet-Gemälde in Orsay-Museum

Nach der Protestaktion am Samstag wurde sie festgenommen, wie die Polizei mitteilte. Ein von der Gruppe Riposte Alimentaire (in etwa: Lebensmittel-Gegenschlag) veröffentlichtes Video zeigt, wie die Frau ein Poster mit einer in Rottönen gehaltenen Vision der Apokalypse auf das berühmte Ölgemälde "Die Mohnblumen" aus dem Jahr 1873 klebt.