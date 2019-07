ORFIII-Chef Schöber: "Wir können nicht nur Gassenhauer zeigen"

Bei ORFIII stehen die nächsten Höhepunkte des Kultursommers an (siehe Übersicht am Ende des Artikels). Und ginge es nach manchem Festival, könnte es noch mehr sein. „Bei dem großen Angebot in Österreich ist klar: Wir können nicht alles machen, aber wir machen redaktionell doch recht viel“, meint ORFIII-Senderchef Peter Schöber dazu.

"Wir zeigen nicht nur Gassenhauer"

Was gezeigt wird, das wählen eine Fachredaktion und Barbara Rett aus. „Wenn sie sagt, das sollten wir machen, dann machen wir das in aller Regel.“ Wobei es Schöber generell um die Mischung geht. „Würden wir jeden Sonntag nur die Gassenhauer aus Operette und Oper zeigen, dann wird das auch nicht unserem Auftrag gerecht. Da muss auch ein – nennen wir es – ,Feinspitz-Programm‘ Platz finden.“

Die Kritik, ORFIII hafte angesichts des verfolgten traditionellen Kulturbegriffes manchmal die Patina eines Hofratswitwen-Senders an, kontert Schöber so: „Das sind sicher sehr treue Seherinnen. Dazu sind aber noch viele andere gekommen, wie uns die internen Zahlen zeigen. Und es ist doch schön, in einem Land zu leben, in dem im Schnitt jeden Sonntag 80.000 bis 100.000 sich im Rahmen von ,Erlebnis Bühne‘ ein Konzert oder eine Oper anschauen.“

"Natürlich ist bei ORFIII irgendwann der Plafond erreicht"

Über Sendungsquoten verliert man bei ORFIII darüber hinaus aus Prinzip nicht viele Worte. Nur „das beste Programm nützt nichts, wenn man keine Zuseher hat.“ Und: „Das, was ORFIII an Publikum erreicht, würde manch Privater gern haben.“ Im Schnitt schauen täglich zehn Prozent der österreichischen TV-Haushalte bei steigender Verweildauer. „Aber natürlich ist für einen Sender wie ORFIII irgendwann der Plafond erreicht.“