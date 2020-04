ORFIII-Chef Schöber: "Wer auf die Herausforderung reagiert hat, profitiert"

Eigentlich geht derzeit und bis auf Weiteres gar nichts.

Wir versuchen, wo es geht, flexibel und kreativ zu reagieren und so langjährige Partner zu unterstützen. So wie wir nun planen, die Barocktage aus dem Stift Melk mit Startenor Michael Schade anders, ohne Publikum und unter Einhaltung aller Auflagen zu produzieren. Wir könnten es uns auch einfach machen und nur Konserven spielen - wobei das ORF-Archiv wirkliche Schätze bietet. Aber das kann nur ein Teil der Lösung sein. Ich halte das als Signal ans Publikum für wichtig zu zeigen, die Kultur arbeitet weiter für Euch und deshalb geht der ORF mit den Partnern im Großen wie im Kleinen neue, andere Wege. Natürlich ist es beispielsweise gewöhnungsbedürftig, wenn sich die Kabarettisten der ORF-III-„Tafelrunde“ via Skype am Schmäh halten – aber es funktioniert und das ist das Ziel. Dieses Bemühen zeigt dem Publikum und nicht nur dem affinen, warum Kultur gefördert wird und was der ORF möglich macht. Und das ist wichtig in Zeiten wie diesen.

Schlimme Zeiten erleben auch viele Produzenten. Was kann ORF III tun?

Wir versuchen, alles, was wir – also für ORF III, 3sat und ARTE – an Produktion machen können, zu tun. Da ist auch Co-Geschäftsführerin Eva Schindlauer extrem dahinter und als kaufmännische Leiterin eine wirkliche Ermöglicherin. Es ist uns wichtig, dass diese oft kleinen, langjährigen Partner in Brot und Arbeit bleiben.

Im ORF gibt es ebenfalls Kurzarbeit, es wird ein kräftiges Minus erwartet. Daran gab es Kritik. Wie sehr ist ORF III davon betroffen?

Es gibt bei ORF III und 3sat Kurzarbeit, es gibt aber auch Kollegen, wie etwa jene in der Isolation oder in der Programmplanung, die am Limit arbeiten. Fakt ist, es sind einfach Bereiche des öffentlichen Lebens auf Null gestellt und das hat auch Rückwirkungen auf unsere Arbeit. Ein Beispiel: Geschichte ist ja ebenfalls ein wichtiger Pfeiler des ORF-III-Programms und wir werden heuer 75 Jahre Republik und 75 Jahre „ Österreich ist frei“ ausführlich begehen. Die Doku anlässlich 75 Jahre Brand des Stephansdoms, am Ostermontag um 20.15 Uhr zu sehen, konnten wir nur unter enormen Anstrengungen doch noch fertigstellen. Unser großes Zeitzeugen-Projekt mussten wir hingegen stoppen. Es wäre unverantwortlich, mit Menschen, die um die 90 Jahre alt sind, weiter zu arbeiten. In solch einem Bereich, aber auch in Teilen der Administration trifft uns dann die Kurzarbeit.

Zum Abschluss noch zu etwas ganz Anderes, zur Konkurrenzsituation: ServusTV-Chef Ferdinand Wegscheider hat jüngst im KURIER erneut moniert, dass ORF III im Grunde nur dazu da ist, den Privatsender mit Hilfe der GIS-Gebühren zu bekämpfen. Als Beispiel genannt wurde etwa die Gegenprogrammierung zur ersten ServusTV-Serie „Trakehnerblut“.

Wir haben an sich ein gutes Miteinander mit ServusTV. Mir ist nicht bewusst, dass wir gegen diese Serie programmiert hätten. Als ORF III gestartet ist, war der Generalverdacht der Privaten, dass wir Tsching-Bum-Filme spielen werden – das absolute Gegenteil ist der Fall, aber auch dagegen kann man natürlich sein. ORF-III-Haupt- und Spätabende sind vielfach Eigen- und Co-Produktionen aus den Bereichen Kunst, Kultur, Literatur, Musik, Geschichte, Wissenschaft. Das mag in der Zwischenzeit in Teilen auch ServusTV abdecken, wir haben jedenfalls seit neun Jahren ein unverändertes Programmschema. Was man aber auf gar keinen Fall sagen kann und das ist ja das eigentlich Wichtige für Privatsender, dass ORF III das gesamte Werbegeld aus dem Markt absaugt. Der ORF ist öffentlich-rechtlich und diesbezüglich ist ORF III nichts vorzuwerfen. Ich glaube vielmehr, dass wir mit manchen Programmideen anderen Sendern Inspiration liefern. Das zeigen ja auch die Gottesdienste, die ServusTV nach ORF III ins Programm genommen hat.