ORF2-Chef Alexander Hofer: "Wenn was passiert, sind wir da"

Wegen dem Mehr an Info-Sendungen und speziell den Pressekonferenzen gibt es den Vorwurf, ORF2 sei nur noch ein Regierungssender.

In Krisenzeiten, wie es eine Pandemie ist, ist es einfach so, dass eine Regierung, dass Bundeskanzler und Fachminister, also die, die Verantwortung tragen und Maßnahmen setzen, öfter zu hören und zu sehen sind. Was unsere Sendungen von den "ZIB Spezials", der "ZiB2", "Im Zentrum", "Report" bis "Runde Tische" dabei aber stets schaffen, ist die Einordnung dessen. Das passiert unter Zuziehung von Fachleuten, aber natürlich auch von Oppositionspolitikern und geschieht – wie zuletzt – auch, wenn gar kein Regierungspolitiker zusagt. Ich erinnere da auch noch an die vielen Parlamentsübertragungen. Wir sind also sehr bemüht, die notwendige Breite in der Berichterstattung, aber auch die Analyse entsprechend anzubieten.