ORF1-Info-Redakteure kritisieren in Petition Misstände heftig

Die ORF1-Info-Redakteure sehen "die journalistische Freiheit und Qualität" der Infosendungen auf ihrem Sender in Gefahr. Dagegen rebellieren sie sich mit einer umfangreichen und handfesten Petition, die in einer Redakteursversammlung am Donnerstag einstimmig beschlossen wurde. Gerichtet ist sie an ORF-Generaldirektor Alexander Wrabetz, ORF1-Channelmanagerin Lisa Totzauer sowie ORF1-Chefredakteur Wolfgang Geier.

Auslöser ist der Umgang mit dem stv. Chefredakteur Thomas Faustmann, der die Redakteure laut Petition "schockiert". Ihm sei "aus für viele nicht nachvollziehbaren Gründen eine Job Rotation nahegelegt" worden, die sinngemäß als Strafversetzung gesehen wird. Dagegen protestieren die Redakteure. Das Vertrauen zu ihm sei ungebrochen.

Zerstörtes Vertrauen

Anders sieht es offenkundig mit jenem zur ORF-Führungsetage aus. "Die Redakteurinnen und Redakteure erwarten, dass das Management Maßnahmen ergreift, um das bei vielen Kolleginnen und Kollegen in den letzten Monaten zerstörte Vertrauen zurück zu gewinnen", heißt am Ende der umfangreichen Petition.

In dieser führen die Journalistinnen und Journalisten eine Vielzahl von Punkten an, die aus ihrer Sicht die Arbeit der bisherigen "Vorzeige-Redaktion" in Gefahr bringen. Kritisiert wird etwa die fehlende inhaltliche Auseinandersetzung mit den Sendungsinhalten, eine mangelnde Debattenkultur und der Ausschluss der Redakteure von journalistischen Entscheidungsprozessen.