ORF zeigt sich offensiv, steht aber bei der EM im Abseits

Anders sei das im Bereich Fiction, wo sich der ORF als Hauptversorger nicht zurückziehen könne, ohne irreparablen Schaden zu verursachen. Und in diesem Bereich – wie in vielen anderen – lassen sich kaum Abstriche finden. Bei der Masse an neuen Formaten, die der ORF in Angriff nimmt, scheint die von Generaldirektor Roland Weißmann am Dienstag ausgegebene Devise „Weniger Pro-Kopf-Beitrag für die Österreicherinnen und Österreicher – mehr ORF-Angebot“ schon eher mit Inhalten gefüllt zu werden. Dabei steht der Öffentlich-Rechtliche auch unter gehörigem Lieferdruck. Über die durch das neue ORF-Gesetz umgesetzte Umstellung der GIS-Gebühr auf eine Haushaltsabgabe in Höhe von 15,30 Euro (statt 18,59 Euro) werden ab Jänner mehr Haushalte als bisher zur Kasse gebeten. Das sei „Ansporn und Verpflichtung, unseren Auftrag noch besser in Programmangebote zu gießen, die für möglichst viele Menschen Identifikation und Anknüpfung bieten“, sagte Weißmann.

Übersetzt in einen ORF-Slogan heißt das: „Programm für dich und mich und alle.“