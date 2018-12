ORF: Wrabetz lässt TV-Hauptabteilungen offenbar unbesetzt

Dauer-Provisorium

Das Provisorium, dass letztlich die Channel-Manager auch die Unterhaltungschefs sind, könnte zur Dauereinrichtung werden. Die Vorlage dazu lieferte auch der jüngste Stiftungsrat, der zusätzliche Einsparungen in der Struktur einfordert - was Wrabetz somit schon einmal gemacht hat.

Vortrefflich einsetzen lässt sich der Wunsch des Stiftungsrates auch bei einer zweiten TV-Hauptabteilung: Wissenschaft und Religon. Auch hier wechselt der langjährige Leiter, Gerhard Klein, mit Jahreswechsel in den Ruhestand. Bei der für Sendungen wie "kreuz und quer" verantwortlichen Abteilung hat noch nicht einmal eine Ausschreibung stattgefunden - die gibt es im Öffentlich-Rechtlichen traditionell dann, wenn Wrabetz für sich die Antworten auf die fünf W-Fragen kennt: Für wen, wer, was, wann, wo. In diesem Fall könnte Wrabetz nun unter Verweis auf eine neue multimediale Struktur, die im ORF-Zentrum nach 2022 greifen und Radio sowie Online miteinbeziehen soll, die Verzögerung argumentieren.

Kurz vor Weihnachten kommt ORF-Generaldirektor Alexander Wrabetz traditionell in Hochform, was Personalentscheidungen betrifft. Legendär in diesem Zusammenhang ist immer noch die Verkündigung der Kür von Niko Pelinka zum Büroleiter an einem 23. Dezember - sie musste später abgeblasen werden. Diesmal setzt der Politiker im ORF-Generals-Rang auf Nichthandeln.