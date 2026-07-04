„Tatort“-Ehrenrunde zum Abschied von Neuhauser und Krassnitzer

Ein Sonntag ohne „Tatort“ ist möglich, aber sinnlos. Diese Abwandlung eines Loriot-Sagers haben möglicherweise auch die Programmplaner im Hinterkopf. Das dieses Jahr aufgrund der Fußball-WM und einer geringeren Produktionsquote besonders lange „Tatort“-Sommerloch wird, no na, mit „Tatort“-Wiederholungen gefüllt. Hinzu kommt, dass heuer noch der Abschiedsfall für das langgediente „Tatort“-Erfolgsermittlerduo Adele Neuhauser und Harald Krassnitzer ansteht. Grund genug, eine ausgedehnte Ehrenrunde mit dem Kultteam zu drehen, nachdem bereits an einigen Samstagen um 22 Uhr alte Wiener Fälle im ORF gezeigt wurden.

Von heute bis 6. September lädt ORF 2 jeweils am Sonntag im Hauptabend (20.15 Uhr) zum da capo mit zehn Fällen von Bibi Fellner und Moritz Eisner. Den Auftakt macht „Her mit der Marie!“aus dem Jahr 2018. Ins Visier gerät dabei Publikumsliebling Erwin Steinhauer. Dieser gibt einen alteingesessenen Wiener Großkriminellen, dessen Geldbote überfallen wird. Doch wer wäre so lebensmüde, ausgerechnet den „Dokta“ zu berauben? Im 19. gemeinsamen Krimi von Krassnitzer und Neuhauser spielen u.a. Maria Hofstätter als „Frau Dokta“, Thomas Stipsits, Hubert Kramar und Simon Schwarz sowie Christopher Schärf und Johannes Krisch. Regie führte Barbara Eder.

Abschiedsfall Ende des Jahres

Das Ende der Wiederausstrahlungsserie markiert Anfang September „Dein Verlust“ aus dem Jahr 2024. Verlustig gehen Eisner und Fellner dann fix Richtung Ende des Jahres: „Dann sind wir Helden“ wird der Abschiedsfall. Danach übernimmt das neue österreichisches Tandem Miriam Fussenegger und Laurence Rupp, ihr Debütfall im nächsten Jahr heißt „Krähen im Hof“.