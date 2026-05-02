Letzter „Tatort“ vor unheimlich laaanger Sommerpause

„Tatort“-Fans müssen jetzt ganz stark sein. Heute (20.15 Uhr, ORF 2) läuft der letzte neue Krimi vor der Sommerpause. Erst am 13. September kehrt die langlebigste deutschsprachige Krimireihe zurück. Der Blick trügt nicht: Mit 19 Wochen wird es die längste „Tatort“-Pause bisher. Die längste datiert laut tatort-fans.de aus dem Jahr 2024 – mit 17 Wochen.

Eine Fußball-WM ist der natürliche Feind frischer Krimiware am Sonntag. Die diesjährige WM beginnt aber erst am 11. Juni. Somit dürfte die lange Pause daran liegen, dass dieses Jahr mit 32 Filmen weniger Erstausstrahlungen geplant waren als sonst. Denn im Schnitt dauerten die Sommerpausen der letzten zehn Jahre 11 Monate. Die ARD spricht von einer „einmaligen Ausnahme aus planerischen Gründen.“

Der letzte „Tatort“ der Frühlingssaison kommt heute aus Zürich. Isabelle Grandjean (Anna Pieri Zuercher) und Tessa Ott (Carol Schuler) bergen in „Könige der Nacht“ einen brutal zugerichteten jungen Mann