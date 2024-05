ORF-Wahlduelle: SPÖ meldet Bedenken wegen Kickl in Finalpaarung an

Jeden Montag wird es Duelle geben

Die traditionellen TV-Duelle im ORF werden ab 5. September immer montags stattfinden.

Pro Abend wird es zwei Paarungen geben. Diese werden bis zum letzten Montag vor der Wahl durchgewechselt, damit jede(-r) mit jeder und jedem debattiert hat.

Die Sprecherin von SPÖ-Chef Andreas Babler bestätigte dem KURIER die vorliegenden Pläne. "Wir haben die vorläufige Planung der Duelle vom ORF übermittelt bekommen. Diese sieht als Abschluss die Paarung Nehammer-Kickl vor", sagte Raphaela Pammer. Hiermit sehe man das Objektivitätsgebot des ORF verletzt, denn die Reihung der Einladungen in Wahlkampfsendungen werde anhand der Größe der Parlamentsfraktion vorgenommen. Die SPÖ als zweitstärkste Fraktion müsse also das Finale mit dem ÖVP-Chef bestreiten. „Wir haben unsere Bedenken beim ORF angemeldet“, so Pammer. Allerdings sei die Planung seitens des ORF vorläufig: „Es gibt keine fixe Zusage oder Absage.“

Wie die Kleine Zeitung schreibt, ortet man in der SPÖ auch einen Kotau vor der ÖVP, die ihren Wahlkampf im Duell Kanzler gegen Kickl aufhänge. Im ORF will man die Angelegenheit nicht kommentieren, solange es keine offiziellen Termine der Paarungen für die Duelle gebe.